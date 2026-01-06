俳優舘ひろし（75）率いる舘プロの新年仕事始めの会が6日、都内事務所で行われ、舘はじめ所属タレントらが出席し、餅つきを行った。黒川想矢（16）も昨年に続いて、きねを手にした。リズミカルにきねを振り下ろし「今年は、ヘタだなって言われなかった」と喜んだ。舘は「よそ見すんな」と声をかけながら、見守っていた。黒川は昨年、映画「国宝」などに出演し、「第38回日刊スポーツ映画大賞・石原裕次郎賞」の石原裕次郎新人賞な