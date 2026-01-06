静岡・掛川市の新東名高速道路で事故を起こし、略式起訴されていた俳優の広末涼子さんについて、裁判所が罰金70万円の略式命令を言い渡していたことが分かりました。広末涼子さんは2025年4月、掛川市の新東名で時速185kmで車を運転し、大型トレーラーに追突して同乗していた男性に骨折のけがをさせた過失運転致傷の罪で、12月22日に略式起訴されました。静岡地裁によりますと、掛川簡易裁判所は広末さんに対し、12月23日付で罰金70