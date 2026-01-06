旅行やグルメを中心とした日常系動画で人気を博し、チャンネル登録者数77万人超の人気YouTuberいけちゃん（28）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。成人式の時の写真を公開した。「高校を卒業して、10年！！」と前置きした上で「激鬱で成人式も(大学の)入学式＆卒業式も何も参加しなかった私が、やっと同窓会に行けるくらい元気になりました」と記述。「当時の写真(左)、多分これしかない」とつづり、当時の写真と現在の写