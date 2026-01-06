リンガーハットは４日ぶりに反発している。この日発表した２５年１２月度の月次情報で純既存店売上高が前年同月比０．６％増となり、小幅ながら２カ月連続で前年実績を上回ったことが好材料視されている。リンガーハット、濱かつともに売り上げを伸ばした。 出所：MINKABU PRESS