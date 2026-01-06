愛知県内の大学に通う若手アーティストの芸術作品の展覧会が、きょうから名古屋で始まりました。 【写真を見る】次世代を担う若手芸術家の発掘･支援に ｢CBC翔け！二十歳の記憶展｣ 愛知県内5つの大学から選ばれた35作品を展示 ことしで20回目を迎える「CBC翔け！二十歳の記憶展」は、次の世代を担う若手芸術家の発掘・支援を目的とするもので、会場には愛知県立芸術大学、名古屋芸術大学、名古屋造形大学、そして今回から愛