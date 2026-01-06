ロサンゼルス・クリッパーズ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ日付：2026年1月6日（火）開催地：インテュイット・ドーム（Inglewood）最終スコア：ロサンゼルス・クリッパーズ 103 - 102 ゴールデンステイト・ウォリアーズ NBAのロサンゼルス・クリッパーズ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがインテュイット・ドーム（Inglewood）で行われた。 第