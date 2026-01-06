「トロン」シリーズ最新作『トロン：アレス』がDisney+（ディズニープラス）で見放題独占配信されることが決定した。『トロン：アレス』がディズニープラスに登場！映像エンターテインメントの歴史を変えた伝説の映画『トロン』。世界で初めて長編映画としてCGを本格導入し、その革新的な技術とビジュアルで世界を席巻した作品だ。ジェームズ・キャメロン、ジョージ・ルーカス、ピーター・ジャクソン、ティム・バートン、ウォシャ