アドワー株式会社は、RAW現像ソフト「SILKYPIX Developer Studio Pro12」を特別価格で入手できる「SILKYPIX 新年福袋 2026」を1月6日（火）から提供している。 「SILKYPIX Developer Studio Pro12 パッケージ版」を中心に、ユーザーズガイド、カメラストラップ、マルチケースをセットにした限定パッケージ。通常3万2,890円相当の内容を2万円で販売中だ。パッケージ版だけの価格を考