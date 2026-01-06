中国教育部は1月4日、天津職業大学やサイバースペース安全学院など9大学の新設を含む計15大学の再編計画を発表しました。発表されたリストによると、華北科技学院と防災科技学院は応急管理大学に改名されるほか、淮陰工学院は淮安大学に、皖南医学院は皖南医科大学に、安徽科技学院は安徽科技工程大学に、浜州医学院は山東医薬大学に、湖南理工学院は湖南理工大学に改名されるとのことです。またリストには新設される大学9校が挙げ