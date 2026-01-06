阪神の2年目・伊原陵人投手（25）が6日、奈良県香芝市の母校・大商大グラウンドで自主トレを公開した。「大学の時にプロへ行けなかったんで。ここで一生懸命やった思いは思い出せるんで、ここでまたしっかり1カ月しっかりトレーニングして、キャンプいい形で入れるようにしたいなと思ってます」大商大卒業後も、毎年1月3日から母校のグラウンドで自主トレを継続。この日は、3学年先輩のヤクルト・大西とともに、キャッチボー