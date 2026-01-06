2013年に阪神タイガースからドラフト2位指名を受け、翌年からプロ野球選手として活躍した横田慎太郎さん。21歳で脳腫瘍を発症し、現役引退を余儀なくされた。その横田さんの生涯を描いた映画『栄光のバックホーム』が、11月28日より全国公開され、1月4日時点で観客動員数104万6595人、興行収入14億1992万5410円を記録（興行通信社調べ）。公開6週目にして累計動員100万人を突破した。【動画】映画『栄光のバックホーム』予告編-