外務省は、フランスにある「パリ国際大学都市」の日本館について、約３０年ぶりとなる大規模改修に着手する。パリ国際大学都市には日本人を含む世界各国の研究者や芸術家が住んで交流を深めており、２０２９年の開館１００周年に向け、日本人研究者らの拠点機能を維持したい考えだ。日本館は地上７階の建物で、１９２９年にフランスで日本人芸術家を支援していた実業家・薩摩治郎八（１９０１〜７６年）が私財を投じて建設した