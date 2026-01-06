2026年の年頭にあたり、クリックテック・ジャパン 執行役員社長の今井浩氏は年頭所感として、以下を発表した。新年明けましておめでとうございます。2025年は、世界各国で戦争や紛争が相次ぎグローバル市場に大きな影響を及ぼす中、関税をめぐる国際問題が激化し、不安定な一年となりました。こうした急速な変化の中で、企業が戦略の柔軟な見直しや迅速な意思決定を迫られる場面が多く見られました。AI分野においても、大きな変化