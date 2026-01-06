2026年の年頭にあたり、キンドリルジャパン 代表取締役 社長執行役員のジョナサン・イングラム氏は年頭所感として、以下を発表した。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。旧年中は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。昨今、AI技術の進展、とりわけエージェンティックAIの進化は、ビジネス目標達成に向けた道筋、ITインフラの概念、さらには人の役割や働き方そのものに変革をもたらします。日本が直面する人口減少や人材不