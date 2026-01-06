Photo: ¥·¥é¥¯¥Þ ROOMIE 2025Ç¯10·î22Æü·ÇºÜ¤Îµ­»ö¤è¤êÅ¾ºÜ 2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¹¥¤­¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëHARIO¤Î¡ÖV60 ¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ NEO¡×¡£È¯ÇäÆü¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢Ìó1¥ö·î¤¸¤Ã¤¯¤ê»È¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£HARIOÂÔË¾¤Î¿·ºî¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ HARIO ¡ÖV60 ¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ NEO 01¡× ¡ÖV60 ¥É¥ê¥Ã¥Ñ¡¼ NEO¡×¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç