みなさん、今年のお正月もお餅をいっぱい食べたでしょうか? 筆者は、知人から大きなのし餅を2枚もいただいたのですが、やっぱりつきたてのお餅は美味しいです! しかし、さすがに食べきれず、カッチカチに……。でも大丈夫! 硬くなったお餅を柔らかくする裏技があるんです!!【❣️硬くなった餅を柔らかくする方法】(1)耐熱容器に餅を入れる。(2)ちょうど餅がつかるくらいの常温の水を加える。(3)電子レンジで加熱する。