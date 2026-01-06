（C）︎DCT entertainment, Inc NHKの音楽番組『SONGS』が放送開始から20年目を迎え、通算放送回数が700回に達することを記念し、DREAMS COME TRUEによるスペシャルライブを東京・渋谷のNHKホールで開催すると発表した。2007年に放送を開始した『SONGS』は、クオリティの高い音楽を届ける番組として親しまれ、今年で節目の20年目を迎える。今回の「SONGS 700回スペシャル DREAMS COME TRUE」では、番組の顔で