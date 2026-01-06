モスフードサービス（8153、東証プライム）。会社四季報は、「ハンバーガーショップ:モスバーガーを展開。業界2位。商品力に定評。FC比率8割強。台湾などアジアでも展開」としている。【こちらも】エーザイの原点は、創業者の英語力と時代への即応性創業者の故櫻田慧氏に取材の機会を得たのは、1980年代前半だったと記憶している。夕刊日刊誌の『アイディア社長』と題する記事の取材だった。私は84年にデビュー作:野村證券企