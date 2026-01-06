阪神・伊原陵人投手が６日、奈良・香芝市の母校・大商大の関屋グラウンドで自主トレを公開した。「ここで一生懸命やったのを思い出せるので」と今年も３日から同グラウンドで始動。この日は３学年先輩のヤクルト・大西とキャッチボールなどを行った。智弁学園、大商大、ＮＴＴ西日本を経て２０２４年ドラフト１位で入団した。昨季は２８試合に登板して５勝７敗、防御率２・２９。先発と中継ぎの両方でチームに貢献した一方、