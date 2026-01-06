茨城県下妻市は、学生等のUターン・Iターン・Jターン就職を促進するため、「下妻市地方就職学生支援金」制度を実施しています。東京圏在住の学生が茨城県内の企業等へ就職活動を行う際の交通費に加え、下妻市への移住に必要な引越し費用も支援する制度です。 下妻市「下妻市地方就職学生支援金」 対象者：東京都内に本部がある大学・大学院に通う東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)在住の学生支援内容：就