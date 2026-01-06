第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で５区を走り、１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークした青学大・黒田朝日（４年）。黒田の父・将由（まさよし）さんは法大１年時の０１年箱根駅伝１区で３位と好走し、徳本一善氏と「オレンジエクスプレス」を編成した名選手として知られている。その「黒田パパ」将由さんと大学時代に対決したことがある人気俳優が、懐かしショットを披露した。６日までにインスタグラムを更新し