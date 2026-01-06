4日放送のTBS系『アッコにおまかせ！』（毎週日曜前11：45）では、和田アキ子を題材としたネタで最も面白い芸人を決める「AKO-1GP」を開催。和田アキ子が、辛口審査を行った。【写真】辛口評価も！『AKO-1GP』初代王者が決定出場者は、マシンガンズ、ニッポンの社長、トム・ブラウン、きつね、Mr.シャチホコ…人気と実力を兼ね備えた『おまかせ！』準レギュラーの芸人たちがしのぎを削った。優勝賞金は40万円となった。審