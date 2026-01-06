²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ÃæÂ¼È»¿Í¡Ê32¡Ë¤¬¡¢5Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëBar¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2»þ17Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÀèÇÚ²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¹â¤¹¤®¤ëÇ½ÎÏ¤Ë¶ì¾ð¤òÁÊ¤¨¤¿¡£È»¿Í¤Ï¿Ê¹ÔÌò¤ÎMEGUMI¤È½é¶¦±é¡£MEGUMI¤¬¡Ö»ä¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£²ÎÉñ´ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡£¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿¤é³Ð¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¤»¤ê¤Õ³Ð¤¨¤ÎÁá¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¸ì¤ë¤È¡¢È»¿Í¤Ï¡Ö¤¢¡Á¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡×¤È¤É¤³¤«µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£MEGUMI¤¬¡ÖÃ¯¤è