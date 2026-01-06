日本代表の韓国戦で打席に入る岡本和真＝2025年11月、東京ドーム（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】プロ野球巨人から米大リーグ、ブルージェイズに加入した岡本和真内野手の背番号が「7」に決まった。球団が5日までに公式サイトで発表した。巨人時代は入団時に「38」を、2018年からは「25」を付けてプレーしていた。