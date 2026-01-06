お笑いコンビ、とろサーモン久保田かずのぶ（46）が、6日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。吉本の重鎮に学んだことを語った。MCのウエストランド井口浩之と久保田が、今年本音を聞きたい人にオファーする「キャスティングプレゼン」企画。久保田は村上ショージ（70）を挙げると「僕の知る限り、吉本の重鎮、レジェンド枠で一番ウケてる。どのようにネタの落とし込みを考えているのか