お笑いコンビ、ウエストランド井口浩之（42）が、6日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。天才だと思う芸人を語った。MCの井口と、とろサーモン久保田かずのぶが今年本音を聞きたい人にオファーする「キャスティングプレゼン」企画。井口は狩野英孝の名前を挙げると、「天才だと思う。ずっと面白い。天性の愛され力と、自分が芸人をやる上で意識していることについて聞いてみたい」と文