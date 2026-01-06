米クアルコム（Qualcomm）は、ラスベガスで開催中のCESで、Snapdragon Xシリーズの最新プラットフォーム「Snapdragon X2 Plus」を発表した。搭載デバイスは主要メーカーから今年上半期に発売予定。 第3世代のOryon CPU搭載 Snapdragon X2 Plusは第3世代のQualcomm Oryon CPUを採用。3nmプロセスで製造され、最大10コア、動作周波数は最大4.0GHz。 従来のモデルと比較してCPU性能は最大3