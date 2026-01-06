menuは、1月6日から、埼玉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府、兵庫県の6都府県で新たに216エリアのサービス提供を開始した。あわせて、既存の一部182エリアで掲載店舗数や配達体制を強化し、サービスを拡充する。 新規公開エリアの内訳は、神奈川県が136エリア、埼玉県が6エリア、東京都が10エリア、京都府が1エリア、大阪府が31エリア、兵庫県が32エリア。これまで対象外だった地域でも利用できるように