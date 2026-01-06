ALL DIFFERENT株式会社および「人と組織の未来創り🄬」に関する調査・研究を行うラーニングイノベーション総合研究所🄬は、10月に中堅社員*800人を対象に意識調査を行った。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー ミドルキャリアの最大の壁は「知識・スキルの不安」。2位は「仕事の量が多い」 転職意向のあるミドルキャリア、58.5%が知識・スキルの不安あり