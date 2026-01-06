7日(水)は、低気圧が急速に発達しながら日本海を北東に進む見込みです。寒冷前線の通過などで日本海側では夜から雪や雨の降る天気になるでしょう。8日(木)は冬型の気圧配置になり上空の寒気もかなり強く、北陸から北の日本海側では発達した雪雲が流れ込みそうです。7日午後9時の予想天気図です。日中は日本海の北部を低気圧が北東よりに進みますが、急速に発達する見込みです。寒冷前線の通過にともない、日本海側では7日の夕方ご