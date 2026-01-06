「バレーボール・全日本高校選手権・女子１回戦、鹿児島城西２−０郡山女大付」（６日、東京体育館）３２年ぶり出場の鹿児島城西が郡山女大付（福島）にストレート勝ちし２回戦に進んだ。１年生エースの頼富果穂が高い跳躍力を生かしたスパイクなどで躍動。２５−２２で第１セットを奪うと、第２セットは二見蓮羽（２年）の１枚ブロックが決まるなど、２５−１５で相手を突き放した。主将のセッター有村姫奈乃（３年）は「