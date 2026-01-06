サッカーＪ１東京Ｖは６日、ヴェルディグラウンドで２６年シーズンに向けて始動した。Ｊ１復帰２シーズン目だった昨季は１７位と苦しいシーズンとなり、オフ期間に主力のＤＦ谷口栄斗が川崎へ移籍したものの、主将ＭＦ森田晃樹、ＧＫマテウス、ＤＦ宮原和也、ＦＷ染野唯月、ＭＦ斎藤功佑ら多くの主力は残留。川崎から加入したＤＦ田辺秀斗、ユースから昇格したＭＦ今井健人、流通経大柏のＦＷ大藤颯太の３選手を加え、昨季の戦