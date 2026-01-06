歌舞伎俳優中村隼人（32）が、5日深夜放送のテレビ朝日系「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2時17分）に出演。映画「国宝」に出演した俳優横浜流星とのエピソードを語った。昨年は歌舞伎の世界を題材にした映画「国宝」が大ヒット。公開後の変化について隼人は「如実に出てるのが、東京以外の福岡だったり京都だったりのお客さまの客層が」と切り出すと、「4割ぐらいがお着物で6割ぐらいが洋服だったんですけど、結構洋服の方が（