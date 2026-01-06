広島・栗林良吏投手が６日、マツダスタジアム室内練習場で自主トレを公開。森浦とキャッチボールを行うなど約１時間、汗を流した。今季から先発転向が決まっている右腕。この日が今年初めての球団施設での練習だったが、年末年始もウェートを継続。「練習も例年よりしてきたつもりですし、練習しなきゃという気持ちでずっとオフを過ごしてきた」とキッパリ。「（先発転向に）不安な気持ちがすごく強かったので、その気持ちがい