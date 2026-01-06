LG Electronicsは1月2日（ソウル時間）、薄型軽量ノートPC「LG gram」シリーズの2026年モデルを発表した。超軽量素材「Aerominum」を採用し、より持ち運びやすく耐久性も高まり、デザインも上質になったとする。2026年のLG gramシリーズはAI機能を強化し、要求の厳しいマルチタスクと複雑なAIワークフローに対応できるよう設計。一部モデルはCopilot+ PCに準拠したり、独自のオンデバイスAI「gram chat」を搭載したりする。ライン