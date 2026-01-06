記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月6日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は5日の記者会見で、ベネズエラのロドリゲス副大統領が暫定指導者となった後、中国政府は同氏と接触したのか、トランプ大統領が米国はベネズエラの石油生産量を増やすとしているが、中国は引き続き同国産石油を輸入するのかとの質問を受け、中国はベネズエラの主権と独立を尊重しており、ベネズエラ政府が