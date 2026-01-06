きょう午後、東京・渋谷区広尾で工場の外壁と工場に隣接する駐車場に止まっていたワンボックスカーが燃える火事がありました。【写真を見る】東京・渋谷区広尾で火事工場の外壁と隣接した駐車場のワンボックスカーが燃える火元はワンボックスカーか 車内に燃えた形跡警視庁きょう午後2時20分ごろ、渋谷区広尾の工場で、「火が出ている」と目撃者から110番通報がありました。警視庁などによりますと、4階建ての工場の外