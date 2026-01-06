黒竜江省ハルビン市のハルビン西駅から4日、「ハルビン氷雪大世界」をテーマとする初の高速鉄道列車「G1276号」が出発し、終着駅の湖北省武漢市へと向かった。新華網が伝えた。列車の内外には氷雪大世界のテイストが散りばめられており、「走る名刺」として氷雪経済の盛り上がりをサポートする。（提供/人民網日本語版・編集/KM）