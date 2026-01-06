中国で初めて実施された宇宙飛行士の洞窟訓練がこのほど、中国西部の重慶市武隆区で無事に終了しました。今回の訓練には、計28人の宇宙飛行士が参加しました。訓練は中国宇宙飛行士科学訓練センターが主導し、約1カ月にわたっておこなわれました。参加者は四つのグループに分かれ、平均気温8度、湿度99％という過酷な洞窟環境で、5泊6日の滞在訓練を順番に実施しました。洞窟は、隔離状態や閉鎖空間、高いリスクなど、宇宙空間の極