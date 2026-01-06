どうぶつと暮らしていると、ふとした瞬間に、忘れられない光景に出会うことがあります。パグの「うーぺー」くん（3歳・男の子）と暮らす飼い主さんも、最近、そんな一場面に出会いました。【写真】「スヤァ」 …昼寝するのに枕の位置が、ピッタリでした！「適当に干してた枕にアゴを乗せて、日向ぼっこしていた。なんなんだ……かわいすぎて泣ける」添えられた写真に写っているのは、窓際で腰をおろし、高さのあるカゴの上に置かれ