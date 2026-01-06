Image: Julius Makes 謎のノスタルジーブームが加速。オーディオハードウェア界隈では、時代が巻き戻されているような一年でした。有線イヤホンが復活し、MP3プレーヤーが人気になり、CDプレーヤーなんて今一番ホットなんじゃないかっていう事態に。そんなノスタルジックでレトロな流れが強かった2025年でしたが、これを予想できた人はいなかったでしょう。Spotifyをカセットテープで流すDIY