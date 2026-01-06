ソフトバンク育成の佐藤航太外野手（21）が6日、今年中の支配下入りを誓った。4年目を迎える若鷹は「もう1年チャンスをもらえたので、今年やらなきゃいけない」と覚悟を示す。2023年に青森・八戸学院光星高から育成ドラフト11位で入団。シェアな打撃が武器で24年8月にはウエスタン・リーグトップの月間打率3割8分2厘を残し、ファーム月間MVP賞も獲得した。昨年の春季キャンプはA組（1軍）スタート。順調なスタートダッシュを