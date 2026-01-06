2025年12月、小学生の息子の顔を殴るなどしてけがさせた疑いで、静岡県富士宮市の29歳の男が2026年1月5日に逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、富士宮市に住む会社員の男（29）です。警察によりますと、男は12月28日未明頃、自宅で同居する小学生の息子の顔を殴るなどの暴行を加えて、けがを負わせた疑いが持たれています。命に別状はないということです。 1月5日に児童相談所から警察に通報があり捜査をしたところ、