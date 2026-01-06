(C)MBS MBSニュース

2026年の日本経済は「設備投資」が鍵？りそな総合研究所主席研究員が注目

  • 2026年の日本経済は、世界経済が芳しくない中で自力成長できるかが焦点だ
  • 設備投資を1年で償却できる「即時償却」がポイントだと専門家は話す
  • 設備投資に費やしたコストを費用計上できると企業は払う税金が減るという
