境川部屋へ出稽古し、幕内平戸海（左）と相撲を取る横綱大の里＝東京都足立区大相撲の横綱大の里が6日、場所前初の出稽古として東京都足立区の境川部屋に赴き、幕内平戸海と15番連続で取って8勝7敗と不安を残す内容だった。優勝が懸かった先場所千秋楽を左肩痛で休場。再起を目指す初場所（11日初日・両国国技館）に向けて「まだ完全ではない。良くなると信じて、しっかり立て直すだけ」と自らに言い聞かせるように話した。平