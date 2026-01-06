俳優の京本政樹(66)が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。昨年6月に他界した長嶋茂雄さん（享年89）との思い出を明かした。番組では“京本政樹のスター伝説”として驚きのエピソードを紹介。「試合に勝つために長嶋茂雄さんから観戦を頼まれる」と明かされると、「僕は長嶋監督とね本当に仲が良かったんですよ。2人で洋服買いに行くぐらい。しょっちゅう2人でご飯食べたり」の仲であったと