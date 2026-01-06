お笑いコンビ、ダイアンの津田篤宏が6日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演した。正月休みのタレント、ヒロミの代役を務めて得意のギャグを披露した。東京・豊洲市場で5日に行われた初競りで、5億1030万円（1キロ210万円）の史上最高額がついたと報じられた後だった。「一番マグロ、5億付いてますけど、2番目の人もだいぶ値段が違うと思うんですよ。2番目の人には代わりに僕の『スー』を差し上げます」と叫び、