広島・森浦大輔投手が６日、マツダスタジアム室内練習場で自主トレを公開した。栗林とキャッチボールを行うなど約１時間、汗を流した。この日が今季初練習。「ケガをしないように投げました」と丁寧に“初投げ”を行った。昨季は６０試合に登板し２勝３敗で防御率１・６３。終盤は抑えも任され、１２セーブ、２５ホールドをマークした。「６０試合投げて、まだいけたんじゃないか、と思っている。６０試合を目指して、そこから