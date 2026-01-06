Ｊ１清水は６日、元日本代表でトランジションコーチを務めていた市川大祐氏（４５）がユースチームの監督に就任することを発表した。同氏は清水の下部組織出身。１７歳でＪデビューし、日本代表として２００２年日韓Ｗ杯に出場した。清水で１３年間プレーした後、甲府や水戸、藤枝にも所属した。現役引退後の１６年から清水の普及部の指導者として経験を積んだ。２３、２４年にはトップチームのコーチを務め、２５年はトランジ