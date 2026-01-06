アジア株国家隊やDeepSeek強気で上海株は10年ぶり高値豪州株はCPI前に下落 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 26803.06（+455.82+1.73%） 中国上海総合指数 4069.38（+45.96+1.14%） 台湾加権指数 30510.63（+405.59+1.35%） 韓国総合株価指数 4503.33（+45.81+1.03%） 豪ＡＳＸ２００指数 8690.70（-37.93-0.43%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85315.13（-124.49-0.15%） ア